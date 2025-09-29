Три человека погибли в ДТП с грузовым автомобилем на Кубани

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Трое человек погибли и трое пострадали в результате лобового столкновения легкового и грузового автомобилей на автодороге "Краснодар-Ейск" в Староминском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"В ДТП погиб водитель легкового автомобиля и два пассажира, пострадали трое пассажиров, из которых двое детей - мальчики 10 и 12 лет", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель Darwin Lanos выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым MAN.