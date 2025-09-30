Сенатором от Магаданской облдумы переизбран Сергей Иванов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Магаданской областной думы восьмого созыва во вторник на первом заседании переизбрали сенатора Российской Федерации Сергея Иванова, он представляет регион в Совете Федерации с 2006 года, сообщает пресс-служба регионального парламента.

"Кандидатура Сергея Иванова была утверждена единогласным решением депутатского корпуса в ходе тайного голосования", - говорится в сообщении.

Сергей Иванов с 2001 года работает в Совете Федерации. Сначала был помощником члена Совета Федерации, затем представителем правительства Кировской области и Кировской областной Думы. С мая 2006 года - представитель в Совете Федерации от Магаданской областной Думы. С 2015 по 2020 год занимал пост первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, председателя подкомитета по финансовому контролю, являлся официальным представителем Совета Федерации в Счетной палате РФ, членом рабочей группы правительства РФ по совершенствованию межбюджетных отношений в РФ.

С 2024 года Иванов входит в состав комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.