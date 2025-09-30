С 1 октября в России вступает в силу закон об индексации окладов военных

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - С 1 октября вступает в силу закон, предусматривающий индексацию окладов военнослужащих, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"На 7,6% проиндексируют оклады военнослужащих и сотрудников некоторых правоохранительных органов. Повысятся пенсии военных пенсионеров. Наша задача - поддержать тех, кто защищает страну и обеспечивает её безопасность", - написал Володин во вторник в своем канале в Мах в сообщении о законах, вступающих в силу с 1 октября.



