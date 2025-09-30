Правительство скорректировало "дорожную карту" по созданию каталога для малых госзакупок

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство скорректировало "дорожную карту" по созданию Каталога конкретных товаров (ККТ) для госзакупок малого объема (ЗМО, до 600 тысяч рублей). Соответствующее правительственное распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Этим документом уточнены сроки "старых" мероприятий "дорожной карты" и добавлены новые.

Сама "дорожная карта" создания ККТ была утверждена в 2024 году и предусматривала утверждение концепции создания каталога конкретных товаров в октябре того же года, подготовку в ноябре 2024 года условий соглашения о государственно-частном партнерстве или концессионного соглашения по созданию и ведению этого каталога, а заключение такого соглашения в феврале 2025 года. Предполагалось, что к декабрю 2026 года Минпромторг, Росстандарт и оператор ККТ проработают вопрос создания межгосударственных стандартов, которые позволили бы распространить использования каталога в дружественных государствах.

Однако вопросы автоматизации ЗМО и соответственно создания ККТ затянулись и сдвинулись "вправо".

Согласно обновленной "дорожной карте" утверждение концепции создания ККТ и запуск эксперимента по формированию и ведению этого каталога перенесено на сентябрь 2025 года. К настоящему времени правительство уже приняло решение о проведении этого эксперимента с октября 2025 года по март 2026 года. При этом на время проведения эксперимента оператором ККТ определено АО "Единый каталог товаров, работ и услуг" (ЕКТРУ, занимается созданием цифровых паспортов для товаров, работ, услуг - ИФ).

С ЕКТРУ Минпромторг должен до конца октября текущего года (согласно "дорожной карте") заключить лицензионное соглашение о предоставлении ЕКТРУ прав на использование ПО и баз данных госинформсистем, которые могут быть задействованы в ходе создания каталога. Причем срок действия этого соглашения - "до заключения соглашения о государственно-частном партнерстве". Собственно начало формирования ККТ намечено на декабрь текущего года.

К февралю 2026 года Минпромторгу предстоит направить в правительство предложения по дополнении цифрового паспорта промпродукции (формируются в рамках ГИС "Промышленность") информацией из ККТ, а к концу марта подвести результаты эксперимента и представить их в правительство.

На август 2026 года намечено заключение соглашение о государственно-частном партнерстве с оператором ККТ. При этом оговаривается, что последний, помимо формирования и ведения этого каталога, должен будет заниматься вопросами расширения сфер применения ККТ, виртуальной идентификации тождественности товаров, работ, услуг за счет формирования цифровых паспортов единичных ресурсов (конкретных товаров, работ, услуг), а также создания и предоставления различных сервисов с использованием таких паспортов. Причем вопрос создания этих цифровых паспортов и их использования предполагается решить за счет разработки и принятия соответствующего федерального закона - предложения по этому вопросу различные ведомства должны представить в правительство в июле 2026 года.

Однако все эти планы будут считаться действительными, если эксперимент по созданию ККТ будет признан успешным и не будет продлен.

Директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Татьяна Демидова в сентябре говорила "Интерфаксу", что по результатам этого эксперимента ведомства должны получить ответы и предложения по всем вопросам, связанным с формированием и ведением ККТ. Будет он создаваться с использованием механизма ГЧП или нет, какой будет механизм его наполнения данными, как будет осуществляться взаимодействие с другими информсистемами, будет он бесплатным или платным.

"Мы ожидаем, что до конца текущего года получим результат с площадки Минпромторга, который позволит нам определиться с финальным вариантом текста соответствующих поправок к 44-ФЗ, - говорила Демидова. - Сейчас первая редакция этого законопроекта обсуждается с заинтересованными министерствами и ведомствами. То есть в следующем году можем выйти на правительство с готовым законопроектом".

Летом 2024 года правительство утвердило концепцию развития ЗМО. Сама концепция предусматривает подготовку и утверждение единых правил осуществления ЗМО, направленных, в частности, на обеспечение централизованного учета и прослеживаемости таких закупок. При этом она предполагает создание отдельного каталога товаров, наиболее часто закупаемых в рамках ЗМО. В нем планируется дать не просто подробное описание таких (конкретных - ИФ) товаров, а с учетом цифровых паспортов отечественной промышленной продукции (их использование предусмотрено законом "О промполитике РФ" - ИФ). Также планируется создать единые требования к информационным системам, которые будут использоваться для проведения ЗМО.

"По информации, содержащейся в планах-графиках закупок, в 2023 году планировалось осуществить малых закупок на сумму 1,3 трлн рублей, что составляет около 10% общего объема закупок, планировавшихся к осуществлению в 2023 году, - говорилось в концепции. - На основании изложенного отмечается тенденция к увеличению с 2014 года размеров сумм малых закупок и их годового объема. Основным обоснованием увеличения указанных размеров являлось расширение возможностей заказчиков оперативно осуществлять закупки в упрощенном порядке без применения конкурентных способов определения поставщиков".

В настоящее время закупки малого объема проходят в рамках 44-ФЗ как закупки у единственного поставщика, и, по сути, представлены в двух видах. Один - закупки до 600 тысяч рублей, которые могут проводиться как в электронной форме (в том числе на соответствующих ресурсах регионов наподобие "Портала поставщиков" Москвы), так и в бумажной, вплоть до покупки необходимого товара в магазине. Другой - так называемые закупки с полки. Объем таких закупок ограничен 5 млн рублей, они проводятся только на электронных торговых площадках для госзакупок.