"Русагротранс" отметил рост цен на пшеницу из РФ на фоне высокой конкуренции

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Цены на российскую пшеницу растут, конкуренция на мировом рынке высокая, сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса".

"Рост цен на мировом рынке продолжился, но разброс цен по странам-экспортерам остается незначительным, что свидетельствует о сохранении высокого уровня конкуренции", - отметили там.

Цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в октябре за неделю выросли на $3, до $230 за тонну (FOB). Румынская пшеница также подорожала на $3, до $236, украинская (протеин 11,5%) - на $5, до $228, американская - на $1, до $230 за тонну. Цены на французскую пшеницу снизились на $4, до $228, на аргентинскую - на $3, до $223 за тонну.

В центре также сообщили, что Иордания на минувшей неделе приобрела 60 тыс. тонн пшеницы по $266 за тонну (C&F) с поставкой в первой половине ноября. В пересчёте на FOB Новороссийск цена составила $226 за тонну. Алжир купил 600-700 тыс. тонн пшеницы по цене $259-261 за тонну (C&F) с поставкой в ноябре.

В числе других факторов, влияющих на ценообразование, - повышение Еврокомиссией прогнозов производства мягкой пшеницы в ЕС в 2025/26 сельхозгоду на 4,5 млн тонн, до 132,6 млн тонн, экспорта - на 1,2 млн тонн, до 31 млн тонн. Кроме того, правительство Аргентины возобновило взимание экспортных пошлин на сельхозпродукцию.

По данным центра, цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах РФ при поставке автотранспортом за неделю выросли на 100 рублей, почти до 16 900 рублей за тонну (без НДС), при поставке по железной дороге - остались без изменений на уровне 16 000 рублей. На малой воде цены сохраняли уровень в 15 250 рублей за тонну.

На юге цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин, EXW элеватор) оставались на уровне 14 200 - 14 800 рублей за тонну, в центре - 12 500 - 13 000 рублей, в Поволжье - 12 000 - 13 000 рублей за тонну. В Сибири цены на пшеницу 4 класса также не претерпели существенных изменений и составили 9500 - 11 000 рублей за тонну (без НДС).