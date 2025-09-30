Поиск

"Русагротранс" отметил рост цен на пшеницу из РФ на фоне высокой конкуренции

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Цены на российскую пшеницу растут, конкуренция на мировом рынке высокая, сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса".

"Рост цен на мировом рынке продолжился, но разброс цен по странам-экспортерам остается незначительным, что свидетельствует о сохранении высокого уровня конкуренции", - отметили там.

Цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в октябре за неделю выросли на $3, до $230 за тонну (FOB). Румынская пшеница также подорожала на $3, до $236, украинская (протеин 11,5%) - на $5, до $228, американская - на $1, до $230 за тонну. Цены на французскую пшеницу снизились на $4, до $228, на аргентинскую - на $3, до $223 за тонну.

В центре также сообщили, что Иордания на минувшей неделе приобрела 60 тыс. тонн пшеницы по $266 за тонну (C&F) с поставкой в первой половине ноября. В пересчёте на FOB Новороссийск цена составила $226 за тонну. Алжир купил 600-700 тыс. тонн пшеницы по цене $259-261 за тонну (C&F) с поставкой в ноябре.

В числе других факторов, влияющих на ценообразование, - повышение Еврокомиссией прогнозов производства мягкой пшеницы в ЕС в 2025/26 сельхозгоду на 4,5 млн тонн, до 132,6 млн тонн, экспорта - на 1,2 млн тонн, до 31 млн тонн. Кроме того, правительство Аргентины возобновило взимание экспортных пошлин на сельхозпродукцию.

По данным центра, цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах РФ при поставке автотранспортом за неделю выросли на 100 рублей, почти до 16 900 рублей за тонну (без НДС), при поставке по железной дороге - остались без изменений на уровне 16 000 рублей. На малой воде цены сохраняли уровень в 15 250 рублей за тонну.

На юге цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин, EXW элеватор) оставались на уровне 14 200 - 14 800 рублей за тонну, в центре - 12 500 - 13 000 рублей, в Поволжье - 12 000 - 13 000 рублей за тонну. В Сибири цены на пшеницу 4 класса также не претерпели существенных изменений и составили 9500 - 11 000 рублей за тонну (без НДС).

Русагротранс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Шохин считает, что "посадка" экономики при росте ВВП ниже 2% перестает быть "мягкой"

Подмосковье войдет в перечень винодельческих регионов России

Подмосковье войдет в перечень винодельческих регионов России

Бывшему вице-губернатору Свердловской области Чемезову предъявлено обвинение в мошенничестве

Бывшему вице-губернатору Свердловской области Чемезову предъявлено обвинение в мошенничестве

Глава ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии задержан по подозрению во взяточничестве

ПСБ планируется докапитализировать на 30 млрд рублей

На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря

На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря

Арестован житель Мордовии, привлекавший подростков к поджогам ж/д инфраструктуры

"Ленфильм" передадут в собственность Санкт-Петербурга

"Ленфильм" передадут в собственность Санкт-Петербурга

Минздрав обещает обеспечение прав граждан при передаче функции страховщиков территориальным фондам ОМС

Минздрав обещает обеспечение прав граждан при передаче функции страховщиков территориальным фондам ОМС

В Белгороде завершили восстановительные работы после воскресного обстрела

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7263 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });