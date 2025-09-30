В СВР сообщили о подготовке Украиной провокации в Польше с целью обвинить в этом РФ и Белоруссию

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - По информации Службы внешней разведки РФ, Киев готовит провокацию в Польше с целью втягивания европейских стран НАТО в конфликт с Россией, заявили в пресс-бюро СВР.

"На этот раз интрига должна разворачиваться вокруг заброшенной на польскую территорию диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), якобы состоящей из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии. Кандидаты для участия в инсценировке подобраны. Это воюющие на стороне ВСУ боевики из "Легиона "Свобода России" (признан в РФ террористической организацией и запрещен - ИФ) и белорусского "полка им. К.Калиновского" (признан в РФ террористической организацией - ИФ)", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР, распространенном во вторник.

По данным службы, "после "выявления и нейтрализации" ДРГ польскими силовиками члены группы выступят перед СМИ и дадут признательные показания, изобличающие Россию и Белоруссию в попытке дестабилизации обстановки в Польше".

"На фоне череды происшествий с "залетами российских беспилотников" в государства Европы подобное событие не должно оставить у польского и других европейских обывателей сомнений в том, что за всеми враждебными акциями стоят Москва и Минск", - указывается в сообщении.

Кроме того, отметили в пресс-бюро СВР, "не исключается, что срежиссированная операция будет сопряжена с имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры".

Как заявили в СВР, операция разработана Главным управлением разведки МО Украины совместно с польскими спецслужбами с целью "побудить страны Европы к максимально жесткому, желательно военному, ответу России".