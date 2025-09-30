Поиск

Сотрудник Росимущества арестован в Ростовской области по делу о коррупции

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности начальника отдела правового обеспечения, оценки и кадров территориального управления Росимущества в Ростовской области подозревается в получении взятки, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, 25 сентября он получил через посредницу 13 млн рублей.

Деньги предназначались за непредставление в суд обоснованных возражений на административный иск.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), второй фигурант подозревается по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), оба арестованы.

Росимущество Ростовская область
Новости

Подмосковье войдет в перечень винодельческих регионов России

Бывшему вице-губернатору Свердловской области Чемезову предъявлено обвинение в мошенничестве

