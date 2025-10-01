Поиск

В РФ начинается осенний призыв в армию

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Осенняя призывная кампания стартует в России в среду, 1 октября, на срочную военную службу (1 год), согласно указу президента РФ, будет призвано 135 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет.

"Мероприятия осеннего 2025 года призыва, как и ранее, проводятся в плановом порядке и не связаны с проведением специальной военной операции", - сообщил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский на брифинге 22 сентября.

Он отметил, что призывники в рамках осенней кампании будут направляться в пункты дислокации для прохождения службы только на территории РФ и не будут задействованы в СВО.

"Срок военной службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев, а отправки призывников со сборных пунктов спланированы с 15 октября 2025 года", - сказал Цимлянский.

Он сообщил, что в ходе осенней призывной кампании будет задействована государственная информационная система "Единый реестр воинского учета". Для оповещения граждан будут использоваться как электронные, так и напечатанные повестки.

Решение о призыве на военную службу теперь действительно в течение одного года со дня его принятия. "То есть, если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для ее прохождения в текущем призыве, то он направляется для ее прохождения в период проведения следующей призывной кампании", - пояснил Цимлянский.

В ходе осенней призывной кампании в Москве, Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областях повестки будут направляться только в электронном виде, сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

По официальным данным, в ходе осеннего призыва 2024 года на срочную службу в армию направили 133 тыс. новобранцев. В ходе весенней кампании в текущем году, согласно указу президента РФ, на службу в армию призвали 160 тыс. человек.

На официальном сайте Минобороны России в разделе "Военкоматы" размещены номера телефонов военных комиссариатов, по которым с 13 октября граждане могут обратиться по вопросам призыва.

