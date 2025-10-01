Запрет на экспорт ДТ непроизводителям вступает в силу

Продлен запрет на экспорт бензина производителям

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей вступает в силу с 1 октября и будет действовать до конца года. Кроме того, продлен запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей, также до конца года. Такое решение приняло правительство РФ для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

До этого производителям было запрещено экспортировать бензин до конца сентября, а непроизводителям - до конца октября.

Согласно тексту постановления, экспорт дизтоплива запрещен по номенклатуре кодов ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 421 0 - 2710 19 429 0 (дизтопливо летнее, зимнее и прочее, а также судовое топливо и "прочие").

Запрет на вывоз дизтоплива не распространяется на производителей, переработавших в 2022 году минимум 1 млн т нефти, а также на товары, помещенные до дня вступления в силу настоящего постановления под таможенные процедуры, допускающие их вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза, которые до дня вступления в силу настоящего постановления приняты РЖД или "Транснефтью" к перевозке, либо на которые до дня вступления в силу настоящего постановления оформлено поручение на отгрузку на морское судно.

В отношении экспорта бензина также действует ряд исключений, в частности, поставки по межправсоглашениям в страны ЕАЭС.