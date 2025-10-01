Потепление прогнозируется в Москве в конце недели

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Повышение температуры прогнозируется в Москве к концу недели, днем столбики термометров будут подниматься до плюс 15 градусов, с пятницы ночных заморозков не ожидается, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Со среды начнется постепенное смещение антициклона, воздух будет перемещаться больше с востока, поэтому температура в послеполуденные часы повысится и будет по региону плюс 10 - плюс 15 градусов, в самой Москве плюс 12 - плюс 13 градусов. Это все равно холодная погода, на 2-3 градуса ниже нормы, но все-таки столбик термометра уверенно переползет десятиградусную отметку", - сказал Вильфанд.

В четверг, согласно прогнозу, в московском регионе будет небольшая облачность, ночные температуры от плюс 1 до плюс 3, но в отдельных районах возможны заморозки до минус 4. Днем будет плюс 11 - плюс 13.

В пятницу прогнозируется небольшой дождь, из-за увеличения облачности ночные температуры повысятся и будут около плюс 5 градусов. Дневная температура за счет облачности будет примерно такой же, как и в четверг, плюс 10 - плюс 14 градусов.

"И только 4 октября, когда прогнозируется погода с более заметными прояснениями, а воздушные массы будут поступать с юго-востока, ночные температуры будут положительные: в Москве около плюс 5 градусов, по области от плюс 2 до плюс 7, и днем плюс 11 - плюс 16 градусов. Суббота будет самым комфортным днем. Температура будет, примерно, на 1-1,5 градуса выше нормы", - сказал Вильфанд.

В воскресенье, 5 октября, антициклон уйдет из Москвы на восток, воздушные массы начнут перемещаться с юго-востока.

"В воскресенье уже облачно, небольшой дождь будет, но ночная температура при этом существенно повысится, потому что облака будут прикрывать землю, и уже будет от плюс 5 до плюс 10 градусов, в самой Москве около плюс 6 - плюс 7 градусов. Дневная температура плюс 10 - плюс 15, Такой температурный фон уже на 2-2,5 градуса выше нормы", - уточнил Вильфанд.