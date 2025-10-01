Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду не демонстрирует ярко выраженной динамики на фоне отсутствия значимых новостей на геополитическую и санкционную тематику; некоторую поддержку рынку оказывают растущие цены на нефть.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2683,08 пункта (-0,06%); цены "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 0,8%.

Подорожали акции "Полюса" (+0,8%), "Роснефти" (+0,6%), "МТС" (+0,6%), АФК "Система" (+0,5%), МКПАО "ВК" (+0,4%), "Группы компаний ПИК" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "Норникеля" (+0,1%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

Подешевели акции "Русала" (-0,7%), ВТБ (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,2%), "НЛМК" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), Сургутнефтегаза" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%, "префы" потеряли в цене 0,3%).

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила во вторник о необходимости увеличения военной помощи Украине и сообщила, что Киев сможет потратить 2 млрд евро на производство БПЛА.

Также глава ЕК заявила, что ЕС будет усиливать давление на Россию, для чего послужит, в частности, ожидаемый 19-й пакет антироссийских санкций, включающий меры против СПГ из РФ.

"Мы предложили новый санкционный пакет жестких мер в отношении энергоносителей, финансовых услуг и торговли", - сказала глава ЕК во вторник журналистам перед совещанием коллегии еврокомиссаров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по вопросам безопасности.

"И особенно - и это главный элемент - запрет на импорт СПГ из России в Европейский союз", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Мировые цены на нефть 1 октября утром демонстрируют умеренно позитивную динамику. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск выросла на 0,24%, до $66,19 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 0,22%, до $62,5 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли во вторник, при этом Dow Jones обновил исторический максимум. Инвесторы оценивали новости компаний и следили за развитием ситуации с финансированием американского правительства. Срок действия закона о временном финансировании работы федеральных ведомств истек 30 сентября. Если он не будет продлен, ведомства могут приостановить работу и, в частности, отложить публикацию важных статданных. Между тем инвесторы ждут выхода в пятницу ключевого отчета Минтруда США о безработице за сентябрь. Эти данные могут повлиять на дальнейшие решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.

Тем временем количество открытых вакансий в США в августе увеличилось на 19 тыс. относительно предыдущего месяца, до 7,23 млн, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS). Консенсус-прогноз аналитиков предполагал 7,2 млн вакансий. Индекс потребительского доверия в США в сентябре составил 94,2 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. В августе значение индикатора составляло 97,8 пункта. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 96 пунктов.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в среду утром демонстрирует умеренное снижение (-0,45%), что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовых биржах США 1 октября.

Управление административно-бюджетной политики Белого дома распространило указание федеральным правительственным ведомствам приступить к реализации планов по временному прекращению работы в связи с отсутствием финансирования (шатдауном), сообщили американские СМИ.

Директор управления Рассел Воут обвинил в предстоящем закрытии ведомств "безумные политические требования демократов, которые включают в себя новые расходы в размере 1 трлн долларов". Он написал руководителям федеральных учреждений: "Таким образом, пострадавшие агентства теперь должны выполнить свои планы по упорядоченному закрытию".

Сенат США не смог принять законопроекты демократов и республиканцев о временном финансировании правительства; шатдаун наступил в полночь со вторника на среду по местному времени (07:00 мск среды). Демократам Сената США не удалось набрать необходимое количество голосов за их предложение о временном финансировании, чтобы предотвратить приостановку работы правительства.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что шатдаун может привести к массовым сокращениям в федеральном правительстве.

"Демократы хотят, чтобы работа прекратилась. Когда происходит закрытие правительства, приходится проводить сокращения, так что мы уволим много людей", - сказал он.

Между тем, по его мнению, из-за шатдауна может произойти "много хорошего".

"Мы можем избавиться от многих вещей, которых мы не хотим, и это демократические вещи", - подчеркнул американский лидер.

В свою очередь на фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду отмечается смешанная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Австралии и Японии снижаются на 0,3-1%, в то время как индекс Южной Кореи подрастает на 0,8%. Биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР.