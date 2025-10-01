Председатель горсовета в Херсонской области тяжело ранен в результате атаки БПЛА

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Председатель Совета депутатов Новой Каховки (Херсонская область) Валерий Леонтьев получил тяжелое ранение после атаки беспилотника ВСУ, сообщил в среду губернатор региона Владимир Сальдо.

"Сегодня утром при атаке вражеского дрона "Баба-яга" пострадал председатель Совета депутатов Новой Каховки Валерий Леонтьев", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, Леонтьев находится в больнице в тяжелом состоянии.

Пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко сообщил журналистам, что в Новой Каховке в результате атаки также пострадали две женщины, обе госпитализированы.

По его данным, повреждения получило остекление многоквартирного дома, в самой многоэтажке никто не пострадал.