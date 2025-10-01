Поиск

Экс-руководитель банка "Финансовый стандарт" Исполатов признан банкротом

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы во вторник, 30 сентября, по заявлению госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ, конкурсный управляющий московского банка "Финансовый стандарт") признал несостоятельным (банкротом) бывшего члена совета директоров банка Андрея Исполатова.

Как отмечается в пресс-релизе АСВ, суд включил в реестр кредиторов Исполатова более 8,2 млрд рублей долга агентству и ввел в отношении должника процедуру реализации его имущества.

Ранее суд решил взыскать с шести бывших руководителей банка, включая Исполатова, более 9 млрд рублей убытков.

Основаниями для привлечения их к ответственности послужили кредитование заемщиков, заведомо неспособных исполнять принятые на себя обязательства, а также замещение ликвидных активов на неликвидные ценные бумаги, вексельную задолженность и иные схемы.

Банк России с 8 июня 2016 года отозвал у "Финансового стандарта" лицензию на осуществление банковских операций в связи с тем, что банк не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами.

Кроме того, надлежащая оценка кредитного риска выявила полную утрату собственных средств (капитала). При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.

21 июля 2016 года банк по заявлению ЦБ РФ был признан несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим утверждено АСВ.

Банк "Финансовый стандарт" по итогам первого квартала 2016 года занял 209-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

АСВ Агентство по страхованию вкладов Банк России ЦБ РФ банк "Финансовый стандарт"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Писатель Дмитрий Быков заочно приговорен к семи годам колонии

Писатель Дмитрий Быков заочно приговорен к семи годам колонии

Планку платного приема в вузы в 2026-27 учебном году будут определять по его среднему объему за 3 года

Планку платного приема в вузы в 2026-27 учебном году будут определять по его среднему объему за 3 года

Прокуратура попросила приговорить к семи годам колонии заочно Дмитрия Быкова

Арестован второй соответчик по иску к председателю Совета судей Момотову

Потепление прогнозируется в Москве в конце недели

Потепление прогнозируется в Москве в конце недели

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 1 октября снижается до 617,7 руб./т

Пошлина на экспорт подсолнечного масла в октябре повышается до 8 тыс. руб./т

Пошлина на экспорт подсолнечного масла в октябре повышается до 8 тыс. руб./т

Что произошло за день: вторник, 30 сентября

ЦБ проведет обследование операций по снятию наличных через банкоматы без согласия клиентов

ЦБ проведет обследование операций по снятию наличных через банкоматы без согласия клиентов

Суд в Екатеринбурге арестовал бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова

Суд в Екатеринбурге арестовал бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7265 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });