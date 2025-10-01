Экс-руководитель банка "Финансовый стандарт" Исполатов признан банкротом

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы во вторник, 30 сентября, по заявлению госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ, конкурсный управляющий московского банка "Финансовый стандарт") признал несостоятельным (банкротом) бывшего члена совета директоров банка Андрея Исполатова.

Как отмечается в пресс-релизе АСВ, суд включил в реестр кредиторов Исполатова более 8,2 млрд рублей долга агентству и ввел в отношении должника процедуру реализации его имущества.

Ранее суд решил взыскать с шести бывших руководителей банка, включая Исполатова, более 9 млрд рублей убытков.

Основаниями для привлечения их к ответственности послужили кредитование заемщиков, заведомо неспособных исполнять принятые на себя обязательства, а также замещение ликвидных активов на неликвидные ценные бумаги, вексельную задолженность и иные схемы.

Банк России с 8 июня 2016 года отозвал у "Финансового стандарта" лицензию на осуществление банковских операций в связи с тем, что банк не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами.

Кроме того, надлежащая оценка кредитного риска выявила полную утрату собственных средств (капитала). При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.

21 июля 2016 года банк по заявлению ЦБ РФ был признан несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим утверждено АСВ.

Банк "Финансовый стандарт" по итогам первого квартала 2016 года занял 209-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".