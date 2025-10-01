Российские военные заявили о контроле над Вербовым в Днепропетровской области

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль село Вербовое в Днепропетровской области, сообщило министерство обороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вербовое Днепропетровской области", - сказано в сообщении Минобороны.

В ходе боев военнослужащие группировки "Восток" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новогригоровка, Новониколаевка и Полтавка Запорожской области, говорится в сводке.

В зоне ответственности группировки "Восток" ВСУ потеряли до 315 военнослужащих, боевую бронированную машину и 11 автомобилей, сообщает министерство обороны РФ.