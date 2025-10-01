Военные заявили об улучшении позиций группировок "Центр", "Южная" и "Запад"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Группировки войск "Центр", "Южная" и "Запад" в течение суток улучшили позиции в зоне специальной военной операции, заявили в Минобороны России в среду.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике восьми механизированных, трех десантно-штурмовых, мотопехотной, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Анновка, Белицкое, Гришино, Золотой Колодезь, Красноармейск, Красный Лиман, Петровка, Родинское и Торецкое (ДНР)", - говорится в сообщении министерства обороны.

По его информации, потери украинских сил здесь составили более 480 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина и три пикапа.

Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировки за сутки улучшили тактическое положение, подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю.

По данным ведомства, "Южная" группировка войск нанесла поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах Александро-Калиново, Иванополья, Константиновки, Пазено, Плещеевки, Северска и Черкасского в ДНР. Армия Украины потеряла до 305 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей, пушку, пять складов боеприпасов и горючего.

Согласно сообщению министерства обороны, группировкой "Запад" нанесено поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ в районах Богуславки, Купянска в Харьковской области, Александровки, Новоселовки, Ямполя и Яцковки в ДНР. Потери украинской армии за сутки составили свыше 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, а также шесть складов боеприпасов.

По данным российских военных, подразделения группировки "Север" в течение суток нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах Алексеевки, Искриковщины, Кондратовки, Мезеновки и Новой Сечи в Сумской области, на харьковском направлении - формированиям трех бригад ВСУ в районах Бологовки, Волчанска и Григоровки. ВСУ потеряли в зоне действий группировки до 145 военнослужащих, три автомобиля, артиллерийское орудие, склад материальных средств.

За прошедшие сутки подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в районах Приморского, Степногорска и Степового в Запорожской области. Армия Украины потеряла здесь до 30 военнослужащих, пять автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств, сообщило министерство обороны.