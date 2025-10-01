Лавров заявил о намерении РФ и дальше помогать Южной Осетии и Абхазии в обеспечении безопасности

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Россия продолжит содействовать укреплению безопасности и социально-экономическому развитию Южной Осетии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Южная Осетия - близкий друг и союзник России. И мы будем продолжать помогать ей в обеспечении безопасности, стабильности и устойчивого развития", - сказал Лавров на встрече с главой МИД Южной Осетии Ахсаром Джиоевым.

Российский министр напомнил, что "при российском содействии разрабатывается новая госпрограмма социально-экономического развития Южной Осетии на 2026-2030 годы".

"И это, конечно, придаст импульс дальнейшему раскрытию хозяйственного потенциала вашей страны", - заявил Лавров.

В ходе встречи с абхазским коллегой Олегом Барцицем он заявил, что РФ продолжит "оказывать суверенной независимой Абхазии комплексное содействие в развитии, обеспечении безопасности". "Это всецело отвечает интересам наших народов", - подчеркнул Лавров.

По его словам, Россия также рассчитывает на продолжение "работ по модернизации сервиса, созданию благоприятных условий для частных инвестиций в страну".

Он добавил, что рост турпотока в Абхазию из России по сравнению с прошлым годом составил 20%.

Глава МИД РФ сообщил, что РФ и Абхазия планируют подписать план межмидовских консультаций на 2026-2027 годы. "Это, безусловно, будет способствовать повышению эффективности внешнеполитической координации", - пояснил он.

Подписание аналогичного плана предполагается и с главой МИД Южной Осетии.