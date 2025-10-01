Поиск

"Роскосмос" предложил ежегодно проводить Неделю космоса в РФ с 6 по 12 апреля

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" предлагает учредить со следующего года проведение в России Недели космоса 6-12 апреля, соответствующий проект указа президента РФ опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Учитывая мировое значение космической деятельности и необходимость сохранения и укрепления российских лидерских позиций в данной сфере, госкорпорацией "Роскосмос" совместно с Минэнерго России предложено проводить на ежегодной основе начиная с 2026 года в период с 6 по 12 апреля Неделю космоса в Российской Федерации по аналогии со Всемирной неделей космоса (World Space Week), официально учрежденной ООН в 1999 году и проводимой в октябре", - говорится в пояснительной записке к проекту указа.

Там отмечается, что начало проведения Недели космоса в 2026 году планируется в связи с 65-й годовщиной полета Юрия Гагарина в космос.

"Проектом указа предусматривается проведение в рамках Недели космоса комплекса мероприятий различного формата, включая конгрессно-выставочные мероприятия, научно-практические конференции, тематические уроки и встречи, профориентационные программы и культурно-просветительские инициативы", - говорится в документе.

В пояснительной записке отмечается, что принятие соответствующего указа позволит системно и последовательно популяризировать достижения отечественной космонавтики, повысить престиж профессий, связанных с космической отраслью, и стимулировать интерес молодежи к инженерным и научным специальностям.

"Для достижения указанных результатов проектом указа предлагается поручить правительству Российской Федерации образовать организационный комитет по проведению в Российской Федерации Недели космоса и утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение на ежегодной основе плана основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Недели космоса", - говорится в документе.

