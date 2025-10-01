Проект бюджета предусматривает субсидии на агрострахование в 16,5 млрд руб. на три года

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Проектом федерального бюджета РФ на ближайшие три года предусмотрены субсидии на агрострахование в размере 16 млрд 508,7 млн рублей на период 2026-2028 годов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минсельхоза.

В том числе на каждый из трех лет в рамках закона об агростраховании с господдержкой запланирована одна и та же сумма федеральных годовых субсидий для компенсации части страховых премий для предприятий растениеводства, промышленного животноводства и производителей аквакультуры.

Ежегодные субсидии в этот период составят 5 млрд 502,9 млн рублей.

Таким образом, размер ежегодных субсидий сохраняется на достигнутом уровне, их снижение не запланировано, прокомментировал "Интерфаксу" планы бюджета по поддержке агрострахования президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. Он пояснил, что "эти данные не учитывают объемов субсидий регионов на те же цели, которые на протяжении последних лет составляют примерно 1 млрд рублей".

Президент НСА заявил, что для Минсельхоза РФ "поддержка и развитие агрострахования остается одним из приоритетных направлений".

Согласно данным, ранее приведенным в выступлениях заместителем министра сельского хозяйства Еленой Фастовой, в 2023 году общий объем субсидий бюджетов всех уровней на агрострахование составил 5,9 млрд рублей (в том числе 4,9 млрд рублей было запланировано в рамках федерального бюджета и 1 млрд рублей - в рамках бюджетов регионов), в 2024 году показатели были аналогичными. В 2025 году общие субсидии на агрострахование определились в размере 6,8 млрд рублей, в том числе 5,8 млрд рублей пришлось на субсидии из федерального бюджета и 1 млрд рублей - на субсидии регионов.

Как отметил Биждов в беседе с агентством, "в практике агрострахования не всегда регионами все выделенные на страхование субсидии выбираются: по ряду территорий объемы поддержки не выбираются полностью, в других субъектах РФ случаются ситуации нехватки субсидий, тогда территории направляют Минсельхозу просьбы по возможности выделить субсидии дополнительно".

Глава НСА добавил, основываясь на практике прошлых лет, что Минсельхоз РФ "при наличии запроса региона на получение дополнительных субсидий на агрострахование находит возможности удовлетворять такие ходатайства".

Как пояснил "Интерфаксу" представитель крупной страховой компании, недовыбор выделенных субсидий на агрострахование из федерального бюджета в значительной степени определяется не отсутствием потребности в них, а возможностями бюджетов территорий осуществлять софинансирование по этой статье расходов. "Если у региона возникают затруднения и он отказывается от софинансирования своей небольшой доли в оплате страховой премии по договору, то и вся доля финансирования федеральной субсидии использована быть не может. Принцип софинансирования с субъектами РФ, заложенный в модель финансирования агрострахования, никто из участников рынка или экспертов не оспаривает, вместе страховщики и аграрии ставят вопрос о нахождении более гибких подходов к его реализации", - пояснил собеседник агентства.