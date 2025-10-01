Замглавы Минздрава Хорова ушла с должности из-за перехода в Совет Федерации

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Наталья Хорова освобождена от должности замминистра здравоохранения по ее просьбе, поскольку стала сенатором. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

О том, что Хорова наделена полномочиями сенатора от правительства Еврейской автономной области в Совете Федерации, сообщала губернатор региона Мария Костюк.

Костюк 23 сентября вступила в должность, победив на губернаторских выборах как кандидат от "Единой России".