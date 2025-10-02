Система взимания платы с большегрузов не будет вводиться на региональных трассах РФ в 2025 г.

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Аналогичная "Платону" система взимания платы с большегрузов массой более 12 тонн в этом году не будет распространена на региональные дороги, но большинство субъектов с обширной дорожной сетью за ее применение на своей дорожной сети, заявил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Президент РФ Владимир Путин по итогам апрельского заседания президиума Госсовета по развитию инфраструктуры поручал к середине сентября проработать вопрос о наделении субъектов РФ правом взимания платы за проезд большегрузов по региональным, межмуниципальным и местным автодорогам.

Никитин сообщил журналистам в кулуарах форума "Цифровая транспортация -2025", что ранее регионы направляли президенту обращение с просьбой принять соответствующие меры.

"Вопрос состоит из нескольких аспектов. Один из них - на каких дорогах регионы планируют вводить платность и какие технологии будут использованы. Мы совместно с регионами это прорабатываем, но пока никаких решений нет, и до конца года их точно не будет", - сказал журналистам министр транспорта.

Он отметил, что, как бывший глава региона, понимает запрос субъектов РФ, связанный с сохранением дорожной сети в нормативном состоянии.

"Я тоже был губернатором и понимаю проблему - когда грузовики начинают объезжать федеральные трассы по региональным дорогам, которые проектировались, чтобы до поселка с населением 100-500 человек могла доехать "скорая", школьный автобус и некоторое количество легковых автомобилей, включая, может быть, автолавку, а там начинают ехать тяжело загруженные фуры, и эта дорога быстро превращается в ничто. И жители очень протестуют - они привыкли, особо не оглядываясь, бродить по этой дороге, но вдруг там возникает огромный поток, грязь, шум, сады начинает пылью заваливать. Это всегда вызывает очень острую реакцию. И они губернаторам формулируют запрос - регулируйте эти вещи. Губернаторы, соответственно, такую идею высказали", - пояснил Никитин.

По его словам, идею наделения полномочиями по применению "Платона" на региональных трассах сейчас поддерживает "абсолютное большинство" субъектов.

"Чуть меньше хотят более удаленные регионы - те, у кого просто транспортная сеть небольшая. У кого она большая - это Центральная Россия, северо-запад, юг - все об этом говорят. Что здесь важно Минтрансу - чтобы это не превратилось в такой, знаете, "зоопарк", в котором где-то появится крутая IT-система, а где-то будет сидеть человек, за веревочку поднимать шлагбаум и выдавать какие-то отрывные билеты. Нам важно, чтобы это было технологично. В этом вопросе мы будем опираться на позицию субъектов", - сказал Никитин журналистам.

На вопрос, не планируется ли пересмотр решения о поэтапной отмене адаптационных понижающих тарифных коэффициентов в "Платоне", которые, как ранее сообщало министерство, будут постепенно отменены к 2028 году, Никитин ответил: "Сегодня автомобильные перевозки в значительной степени перетянули на себя грузы с железных дорог, речные грузы и т.д. Это говорит о том, что эта отрасль вполне рентабельна и эффективна. Было бы странно какими-то льготами там заниматься в текущем режиме".

Вместе с тем, по словам главы Минтранса, ведется работа по совершенствованию механики работы госсистемы. В частности, для справедливого выставления счетов перевозчикам стала применяться автоматическая алгоритмическая достройка маршрута с дорожных камер, что позволило исключить ситуации, в которых перевозчику выставлялись большие счета из-за "сбитых" вследствие работы систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) маршрутов.

Никитин напомнил, что Минтранс работает и над созданием информационной системы учета задолженностей на транспорте, которая позволит учитывать неуплаченные иностранными перевозчиками в РФ штрафы и платежи и взимать их при выезде с территории страны.