Система прохождения контроля по биометрии в Пулково будет масштабирована

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Технология прохождения контроля с помощью биометрической идентификации пассажиров после тестирования в петербургском аэропорту "Пулково" будет масштабирована на другие авиатерминалы, сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

"Первым станет аэропорт "Пулково", где планируется запуск системы биометрической идентификации в 2026 году. Это будет пилотный проект для всей экосистемы: от покупки билета и регистрации до прохождения досмотра и посадки в самолет по биометрии. После отработки и подтверждения работоспособности технологии в "Пулково" мы будем масштабировать этот успешный опыт", - сказал Никитин журналистам в кулуарах форума "Цифровая транспортация 2025".

Массовый запуск системы требует "тщательной согласованности со всеми участниками, включая силовые структуры, поэтому ждать реализации завтра не стоит", добавил он. "Но мы уверенно смотрим на горизонт нескольких лет", - сказал министр.

В июне этого года "Пулково" сообщало о начале тестирования безбарьерного доступа в зону предполетного досмотра по биометрии с использованием сервиса "Мигом". Отмечалось, что в 2026 году услуга в пилотном режиме будет доступна ограниченной группе пользователей. В перспективе пройти проверки без паспорта смогут пассажиры внутренних рейсов, которые заранее зарегистрировались в Единой биометрической системе. Им не нужно будет показывать паспорт - достаточно отсканировать QR-код на посадочном талоне и посмотреть в терминал. При этом каждый сможет выбрать, как именно проследовать на посадку - по паспорту или по биометрии.