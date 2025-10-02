Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном вступил в силу

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В четверг официально вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, подписанный президентами стран в январе нынешнего года в Москве, сообщили в МИД РФ.

"Это событие знаменует собой важную веху в истории российско-иранских межгосударственных отношений, достигших качественно нового уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. Документ задает ключевые ориентиры по всем приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества на долгосрочную перспективу", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Как указали на Смоленской площади, договором "предусматривается укрепление взаимодействия на международной арене в условиях становления многополярного миропорядка, включая тесную координацию в рамках ведущих многосторонних объединений, совместные усилия по упрочению стабильности и безопасности в регионе, отпор общим вызовам и угрозам".

"Договор отражает стратегический выбор высшего политического руководства России и Ирана в пользу дальнейшего всестороннего укрепления дружественных, добрососедских отношений, что отвечает коренным интересам народов двух государств", - отметили в МИД.