В Кремле заявили, что Путин так или иначе поучаствует в саммите G20

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите G20, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, не уточнив, приедет ли российский лидер в ЮАР лично.

"Так или иначе он примет участие в G20", - сказал Песков журналистам.

"В любом случае, участие российской стороны будет на должном уровне и максимально активным", - отметил он.

Песков добавил, что Россия активно принимает участие во всех сегментах работы "двадцатки".

Саммит пройдет в Йоханнесбурге 22-23 ноября.