Песков заявил, что США передают Киеву разведданные в постоянном режиме

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о возможной передаче США разведданных Украине для нанесения ударов вглубь РФ и по энергетической инфраструктуре, заявил, что они не возникают на пустом месте.

"Эти сообщения СМИ, как показывает практика, на пустом месте они не бывают, Соединенные Штаты Америки передают Украине разведданные в постоянном режиме, в режиме онлайн, это не новация", - сказал Песков журналистам, комментируя по просьбе "Интерфакса" информацию о возможной передаче США Украине разведданных для нанесения соответствующих ударов.