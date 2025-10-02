Поиск

Авиакомпании РФ смогут летать в Израиль по схеме "треугольник"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании смогут выполнять пассажирские рейсы в Израиль по схеме "треугольник": то есть вылетать из одного города РФ, а возвращаться в другой.

Соответствующая договоренность авиавластей двух стран зафиксирована в переписке, опубликованной на сайте Росавиации. Применять такую схему полетов предложил Минтранс РФ.

"Вопрос чрезвычайно важен для российской стороны, так как парк воздушных судов в настоящее время ограничен. Осуществление рейсов по этой схеме позволит значительно расширить географию полетов и предложить гражданам более удобный способ передвижения", - говорится в письме. В качестве примера приводится маршрут Сочи - Тель-Авив - Краснодар.

Израильские авиакомпании также смогут летать в РФ по "треугольнику". При этом, согласно договоренности, такие рейсы не будут выполняться на маршрутах, где пунктами назначения/вылета являются Москва и Тель-Авив.

Прямые рейсы между Россией и Израилем в настоящее время выполняют израильская El Al (из Тель-Авива в Москву), а также российские Red Wings (из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Минвод в Тель-Авив; из Москвы в Эйлат) и "Азимут" (из Сочи и Минвод в Тель-Авив).

РФ Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минпромторг предложил ввести маркировку круп, злаков и муки из них, а также меда

Минпромторг предложил ввести маркировку круп, злаков и муки из них, а также меда

В Кремле призвали прислушаться к словам Новака по ситуации с бензином

В Кремле призвали прислушаться к словам Новака по ситуации с бензином

Россияне до 14 лет смогут выезжать в Белоруссию и Абхазию только по загранпаспорту

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 85 беспилотников ВСУ

Подмосковное Минспорта предложило ввести ОГЭ по физкультуре и обязательную сдачу ГТО

Что произошло за день: среда, 1 октября

Российский ВВП в августе вырос на 0,4%, за январь-август рост составил 1%

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7269 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });