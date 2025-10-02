Авиакомпании РФ смогут летать в Израиль по схеме "треугольник"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании смогут выполнять пассажирские рейсы в Израиль по схеме "треугольник": то есть вылетать из одного города РФ, а возвращаться в другой.

Соответствующая договоренность авиавластей двух стран зафиксирована в переписке, опубликованной на сайте Росавиации. Применять такую схему полетов предложил Минтранс РФ.

"Вопрос чрезвычайно важен для российской стороны, так как парк воздушных судов в настоящее время ограничен. Осуществление рейсов по этой схеме позволит значительно расширить географию полетов и предложить гражданам более удобный способ передвижения", - говорится в письме. В качестве примера приводится маршрут Сочи - Тель-Авив - Краснодар.

Израильские авиакомпании также смогут летать в РФ по "треугольнику". При этом, согласно договоренности, такие рейсы не будут выполняться на маршрутах, где пунктами назначения/вылета являются Москва и Тель-Авив.

Прямые рейсы между Россией и Израилем в настоящее время выполняют израильская El Al (из Тель-Авива в Москву), а также российские Red Wings (из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Минвод в Тель-Авив; из Москвы в Эйлат) и "Азимут" (из Сочи и Минвод в Тель-Авив).