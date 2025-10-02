Минобороны заявило об ударе по объекту транспортной инфраструктуры ВПК Украины

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар по объекту транспортной инфраструктуры, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту транспортной инфраструктуры, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, складам боеприпасов", - говорится в сообщении министерства.

По его информации, также поражены пункты временной дислокации украинских сил и иностранных наемников в 138 районах.