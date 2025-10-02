Минпромторг предложил ввести маркировку круп, злаков и муки из них, а также меда

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Обязательная маркировка круп, злаков, бобовых и другой продукции мукомольно-крупяной промышленности в потребительской упаковке, как ожидается, будет запущена в РФ с 1 марта 2026 года.

Как сообщила пресс-служба Минпромторга, также с этой даты под маркировку попадут картофель быстрого приготовления и зерновые продукты для завтрака (в том числе не требующие термической обработки), мед, продукты на его основе, продукты пчеловодства, а также искусственный мед.

Маркировка, согласно подготовленному Минпромторгом проекту постановления, будет вводиться поэтапно.

С 1 марта 2026 года станет обязательной регистрация в информационной системе "Честный знак", с 1 мая 2026 года - нанесение кодов маркировки на макаронные изделия, макароны и пюре быстрого приготовления, с 1 сентября 2026 года - на мед, отруби, мюсли, зерновые продукты для завтрака, крахмал, солод и тесто (смеси для выпечки).

Маркировка муки станет обязательной с 1 ноября 2026 года, круп (смесей круп) и сухих супов - с 1 декабря 2026 года.

Поэкземплярный учет бакалейной продукции планируется ввести с 1 мая 2029 года.

"Основными потребителями бакалейной продукции в части продукции быстрого приготовления, изделий из муки и круп, а также меда, являются граждане РФ, приобретающие данные товары у субъектов сетевой и не сетевой розничной торговли, а также организации, использующие товар для собственных нужд", - отмечают авторы проекта постановления.

"Расширение маркировки бакалейной продукции (...) будет способствовать сокращению объемов незаконного оборота данной продукции и его влияния на развитие социальной сферы и экономики страны, повышению уровня безопасности и защиты жизни граждан, доступности информации о товарах, собираемости обязательных платежей, обеспечению прозрачности товарных рынков и возможности их мониторинга в режиме реального времени", - считают они.