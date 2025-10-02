Башкирия объявила ЧС в 11 муниципалитетах на фоне проливных дождей

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Правительство Башкирии на фоне проливных дождей ввело режим чрезвычайной ситуации в 11 районах из 54, сообщили "Интерфаксу" в республиканском Минсельхозе.

Режим ЧС действует в Бирском, Благоварском, Благовещенском, Иглинском, Илишевском, Калтасинском, Кигинском, Краснокамском, Мишкинском, Татышлинском и Чишминском районах республики.

В министерстве отметили, что в период с 8 августа по 15 сентября в республике зафиксирована гибель посевов, обусловленная неблагоприятными погодными условиями – переувлажнением почвы.

По данным регионального Минсельхоза, в текущем году площадь посевов составила 2 млн 676 тыс. га, из них 1 млн 416 тыс. га засеяно зерновыми и зернобобовыми, более 680 тыс. га - техническими культурами.