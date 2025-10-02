Поиск

Во Владивостоке начала работу лаборатория для проверки импортных автомобилей

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - На дальневосточной производственной площадке "Соллерса" начала работу испытательная лаборатория для оценки соответствия импортируемых автомобилей российским требованиям перед их последующим документальным оформлением в России, сообщил "Соллерс".

Проект реализован совместно с ФГУП "НАМИ" на производственной площадке ООО "Автомобильные индустриальные технологии" (АИТ) во Владивостоке, где "Соллерс" выпускает междугородние и туристические автобусы линейки Sollers.

Лаборатория предоставляет услуги по проведению испытаний импортируемых единичных транспортных средств. Такие испытания являются обязательной процедурой для получения свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) и дальнейшего оформления электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС).

"Проект не только создает новые рабочие места, но и формирует качественно новые условия для автобизнеса и логистики в регионе. Благодаря синергии промышленных возможностей "Соллерса", а также технической и научной компетенции НАМИ мы укрепляем статус Владивостока как ключевого транспортного узла и повышаем инвестиционную привлекательность всего макрорегиона", - прокомментировал гендиректор АИТ Валерей Лисин.

Директор по техническому регулированию НАМИ Сергей Аникеев отметил, что выгодное расположение лаборатории позволит исключить попадание во Владивосток не оцененных автомобилей, что повысит безопасность на дорогах города.

Как отмечает "Соллерс", площадка АИТ расположена в непосредственной близости от портов прибытия импортируемых автомобилей. Соответственно, доставка машин на испытательные мощности займет минимум времени, что позволяет импортерам автомобилей на Дальнем Востоке получать удобный и быстрый сервис.

Оборудование производственной площадки "Соллерса", задействованное в проведении испытаний, включает в себя три испытательные линии с диагностическими комплексами и системами проверки экологических параметров, соответствующие требованиям действующей в Евразийском экономическом союзе нормативной документации.

Проектная мощность объекта составляет до 130 тысяч автомобилей в год, что покрывает большую часть существующих и перспективных объемов импорта через порты Владивостока и исключает риски создания логистических задержек.

