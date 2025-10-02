В Петербурге снова сняли сфинксов с Египетского моста для реставрации

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Скульптуры сфинксов, украшающие Египетский мост в Петербурге, отреставрируют, сообщает Музей городской скульптуры в телеграм-канале в четверг.

Фигуры демонтировали и перевезли в мастерские подрядчика.

В публикации отмечается, что два года назад сфинксов реставрировали, но зимой этого года – после новогодних праздников – состояние скульптур ухудшилось. Специалисты связывают это с несогласованными украшениями, которые установили на фигуры.

"После обращения музея украшения были сняты, однако лакокрасочный слой скульптур был поврежден. Так как срок гарантийных обязательств подрядчика, осуществлявшего реставрацию, еще не истек, было принято решение о демонтаже скульптур и проведении работ в условиях мастерской, где специалисты также устранят повреждения на позолоченных деталях", - добавляют в музее.

Как ожидается, сфинксы вернутся на историческое место весной следующего года.

Декоративные скульптуры, созданные скульптором Соколовым, установили на Египетском мосту через Фонтанку в августе 1826 года. Сфинксы выполнены из чугуна, бронзовые детали вызолочены. Вес одной фигуры вместе с плинтом составляет порядка 2 тонн.