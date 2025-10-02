Путин посоветовал Киеву думать о том, как договариваться

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Киеву на фоне его потерь на фронте лучше подумать о том, как договариваться, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ещё и потери (со стороны ВСУ - ИФ) больше, чем возможность восполнить личный состав на поле боя. Поэтому лучше киевскому руководству подумать о том, как договариваться. Мы об этом много раз говорили", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Он отметил, что у России есть потери, "но они кратно меньше, чем со стороны ВСУ".

Новость дополняется