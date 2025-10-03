Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провел учения в Японском море

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота (ТОФ) провел учения по противовоздушной обороне и борьбе с беспилотниками в акватории Японского моря, сообщает в пятницу пресс-служба ТОФ.

"Экипаж корабля провел тактические учения по противовоздушной обороне, а также по противодействию беспилотным летательным аппаратам и безэкипажным катерам", - говорится в сообщении.

При выполнении задач военные использовали корабельные автоматические артиллерийские установки АК-630М калибра 30 мм и крупнокалиберные пулемёты калибра 12,7 мм.

Кроме того, экипаж провел учения по радиоэлектронной борьбе, радиационной, химической и биологической защите, борьбе за живучесть корабля. Прошли также учения по обороне и защите корабля во время стоянки на незащищенном рейде. Военнослужащие отработали сценарии нападения условного противника, в том числе из-под воды, а также оценили эффективность системы обороны.