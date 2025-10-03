Поиск

Российские военные ликвидировали за сутки 43 пункта управления беспилотниками ВСУ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Запад" в течение суток уничтожили 43 украинских пункта управления беспилотниками, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Вскрыто и уничтожено 43 пункта управления беспилотной авиацией, четыре станции радиоэлектронной борьбы, семь терминалов спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма.

По его информации, ракетными войсками группировки нанесено два удара управляемыми снарядами РСЗО "Торнадо-С" по пункту временной дислокации двух механизированных бригад ВСУ. В результате ударов уничтожены более 30 военнослужащих украинской армии.

"Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 11 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 25 тяжелых боевых квадрокоптеров R-18", - сообщил Бигма.

ВСУ РСЗО Starlink
