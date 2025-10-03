Поиск

Вопросы ВТС и развития объединённой системы ПВО стран СНГ рассмотрели на заседании в Ижевске

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Совершенствование объединённой системы ПВО стран Содружества Независимых Государств и военно-технического сотрудничества РФ с государствами-участниками СНГ рассмотрены на заседании в Ижевске (Удмуртия), сообщает Министерство обороны РФ.

"В ходе заседания были рассмотрены вопросы развития и совершенствования объединённой системы ПВО стран СНГ, а также вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с государствами-участниками СНГ, применения авиации ВВС и противодействия БПЛА в современных условиях", - сказано в сообщении российского военного ведомства, распространённом в пятницу.

По данным Минобороны, в Ижевске проводится 61-e заседание Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны (СМО) государств - участников СНГ.

На заседании были рассмотрены вопросы "проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенной системы ПВО государств - участников СНГ в 2026 году". "Кроме того, на заседании подвели итоги совместного учения "Боевое Содружество-2025"", - информирует Минобороны России.

Зампредседателя Координационного комитета по вопросам ПВО при СМО СНГ, заместитель главкома ВКС России по вооружению Юрий Грехов отмечает, что в ходе заседания подняты вопросы, "от которых зависит эффективность объединённой системы ПВО государств - участников СНГ".

Делегациями из стран СНГ запланировано посещение ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса, расположенных в регионе, "где им будет представлен динамический показ возможностей современного вооружения", сказано в сообщении.

Грехов выразил уверенность в том, что "с учётом опыта применения российского вооружения в боевых условиях, посещение будет достаточно информативным и полезным", сообщает министерство обороны РФ.

