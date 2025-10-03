Поиск

Патрушев ознакомился с планами по выпуску кораблей на Амурском судостроительном заводе

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Хабаровский край посетил в Комсомольске-на-Амуре Амурский судостроительный завод (АСЗ) и ознакомился с работой предприятия, а также планами по выпуску новых кораблей.

В сопровождении генерального директора АСЗ Михаила Боровского Патрушев осмотрел стапельный цех, а также побывал на открытом стапеле и достроечном пирсе предприятия.

Помощнику главы государства показали построенный амурскими корабелами новый док-понтон "Амурец", предназначенный для вывода строящихся заказов из стапельного цеха и переводу их к достроечному пирсу предприятия. В июне 2025 года на плавучем сооружении был поднят государственный флаг, и док вступил в эксплуатацию.

В настоящее время АСЗ на производственной площадке в Комсомольске-на-Амуре ведет строительство серии многоцелевых сторожевых кораблей - корветов, а также малых ракетных кораблей класса "Каракурт" в рамках контракта с министерством обороны РФ; ведет строительство большого транспортного дока для собственных нужд, предназначенного для транспортировки заказов по Амуру и морскому пути на сдаточную базу предприятия во Владивосток.

На сдаточной базе завода во Владивостоке идут швартовные испытания на многофункциональном буксире-спасателе проекта MPSV 06, достраивается второй паром для Сахалинского пароходства, готовится к испытаниям малый ракетный корабль для Минобороны РФ.

ПАО "Амурский судостроительный завод" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) - одно из крупнейших судостроительных предприятий на Дальнем Востоке. АСЗ обладает необходимыми лицензиями для выполнения всего комплекса работ по строительству, ремонту и утилизации боевых кораблей, подводных лодок и судов с любой энергетической установкой. За почти 90-летнюю историю своей деятельности завод выпустил более 350 кораблей и судов различного назначения. Завод включён в список стратегических предприятий и организаций РФ.

