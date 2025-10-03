Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу не демонстрирует ярко выраженной динамики после умеренного снижения накануне на фоне сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, а также опасений возможной паузы в периоде смягчения монетарной политики ЦБ РФ; некоторую поддержку рынку оказывают растущие цены на нефть.

К 07:01 МСК индекс Мосбиржи составил 2630,6 пункта (-0,06%); цены "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 0,9%.

Подешевели акции "Московской биржи" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,8%), "НЛМК" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), "ММК" (-0,6%), АФК "Система" (-0,4%), "Группы компаний ПИК" (-0,4%), ВТБ (-0,3%), МКПАО "Яндекс" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "Т-Технологии" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Подорожали акции "Полюса" (+1,1%), МКПАО "ВК" (+0,8%), "Роснефти" (+0,2%), Сбербанка (+0,1%), "Русала" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%) и Сбербанка (+0,1%).

Возможные поставки США "Томагавков" Украине не изменят соотношения сил на поле боя, они будут сбиваться, а сам факт поставок нанесет ущерб российско-американским отношениям, заявил президент РФ Владимир Путин. "Это опасно. Что касается "Томагавков", это мощное оружие, правда, уже не совсем современное, но мощное и представляющее угрозу. И, конечно, это не изменит, вообще никак не изменит соотношения сил на поле боя", - сказал Путин в четверг, отвечая на вопросы в рамках международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Я уже говорил, что фундаментальные проблемы украинских вооруженных сил, сколько их там ни насыщай дронами и сколько ни создавай, на первый взгляд, непреодолимые линии обороны с помощью дронов, все равно, если личного состава не будет, воевать-то некому. Я говорил об изменении тактики ведения боевых действий в связи с новой техникой. Посмотрите, как идут наши войска. Да, это требует времени - по 2-3 человека продвигаются, РЭБ работает, подавляет. И здесь то же самое будет. Но вот были же ATACMS - и что? Наносили определенный ущерб, но в конце концов системы ПВО России приспособились, и, несмотря на то что они гиперзвуковые, начали их сбивать", - отметил Путин. "Могут "Томагавки" нанести нам ущерб? Могут. Мы будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО", - заявил Путин.

При этом он подчеркнул, что поставки США ракет "Томагавк" на Украину нанесут ущерб российско-американским отношениям, в которых наметился "свет в конце тоннеля". "Конечно, нанесут. Ну а как же? Применять "Томагавки" без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США", - заявил Путин.

Милитаристский настрой Европы мешает украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В целом мы видим, что Европа зашлась в такой антироссийской истерике милитаристской. Чем это кончится, посмотрим, но такая позиция сильно мешает процессу выхода на мирное русло урегулирования с Украиной", - сказал Песков в интервью "Известиям".

"Мы, с одной стороны, на фоне этого продолжаем специальную военную операцию, с другой стороны, мы сохраняем открытость к переговорам, решению всех наших проблем путем переговоров. Мы продолжаем поддерживать миротворческие усилия президента США, считаем, что это очень важно", - отметил Песков. Он подчеркнул, что "миротворческие усилия президента США фактически разбиваются о скалу европейского милитаризма".

По мнению представителя Кремля, "роль Европы в нагнетании ситуации максимальная". "Европейцы всячески поощряют киевский режим на несговорчивость, отсутствие диалога. Киевский режим, если бы этого провоцирования не ощущал, вел бы себя по-другому", - сказал Песков. "Мы слышим заявления из Брюсселя и европейских столиц о необходимости воссоздания новых стен между Европой и, как они считают, нашей страной. Хотя история уже показала абсурдность и бесперспективность таких действий. Европа действительно говорит о том, что нужно готовиться к войне. Европа говорит о том, что значительную часть бюджета нужно тратить на военные цели", - заметил Песков.

"Европа фактически не скрывает своего желания устраивать провокационные действия, на полном серьезе обсуждает возможность, например, блокировки Балтийского моря для торгового судоходства. Хорошо, что там пока еще остаются хоть в каких-то вопросах какие-то трезвые головы, которые говорят, что это может иметь катастрофические последствия", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Мировые цены на нефть 3 октября утром демонстрируют умеренно позитивную динамику. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск выросла на 0,56%, до $64,48 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени также на 0,56%, до $60,82 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили ростом сессию в четверг и обновили исторические максимумы. Инвесторы оценивали данные по рынку труда США, публикуемые частными организациями, и пытались взвесить возможные последствия шатдауна и перспективы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федрезервом.

Американское министерство труда из-за приостановки работы правительства не будет публиковать статистические отчеты. Таким образом, данные о состоянии рынка труда страны в сентябре, публикация которых была запланирована на 3 октября, не будут обнародованы, пишут американские СМИ. Также в четверг не вышли еженедельные данные о числе граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице. Руководители Федеральной резервной системы опираются на данные о занятости при принятии решений по процентным ставкам. Следующее заседание ФРС назначено на 28-29 октября.

Правительственные учреждения США приостановили работу в среду, так как Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности. Перерыв в работе правительства, по всей видимости, продлится не менее трех дней, поскольку в четверг Сенат не стал проводить заседание в связи с праздником Йом-Кипур.

Накануне из отчета организации ADP стало известно, что число рабочих мест в частном секторе экономики США в сентябре сократилось на максимальные с марта 2023 года 32 тыс. Аналитики ожидали повышения на 50 тыс. Ослабление рынка труда увеличивает вероятность скорого снижения процентной ставки в США. Тем временем американские компании в сентябре объявили о сокращении числа рабочих мест на 54,06 тыс., сообщила рекрутинговая фирма Challenger, Gray & Christmas. Это на 37% ниже показателя за август текущего года. С начала текущего года компании объявили о сокращении штатов на 946,43 тыс. сотрудников. Это максимальный показатель за пять лет и пятый по величине за всю историю подсчетов (36 лет).

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в пятницу утром демонстрирует умеренный рост (+0,2%), что говорит о вероятном сохранении позитивных настроений на фондовых биржах США 3 октября.

В свою очередь на фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в пятницу отмечается смешанная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Австралии и Японии подрастают на 0,4-1,5%, в то время как индекс Гонконга снижается на 0,9%. Биржи материкового Китая закрыты по случаю Дня образования КНР, биржи Южной Кореи - по случаю Дня основания государства.