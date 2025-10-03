Работа аэропорта Оренбурга временно ограничена

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта в Оренбурге, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале в пятницу.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Глава региона Евгений Солнцев в своем телеграм-канале сообщил, что в области объявлена опасность атаки БПЛА. Введен режим воздушных ограничений - план "Ковер".