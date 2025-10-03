Жителя Самарской области оштрафовали на 550 тыс. руб. за оправдание терроризма

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Центральный окружной военный суд вынес приговор жителю города Чапаевска Самарской области по делу о публичном оправдании терроризма, сообщает пресс-служба регионального УФСБ в пятницу.

Ему назначен штраф 550 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием интернета на два года.

Судом установлено, что осужденный разместил в интернете комментарий, оправдывающий деятельность организации, решением Верховного суда РФ признанной террористической, деятельность которой запрещена на территории России.