Военные РФ ночью нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газо-энергетической инфраструктуры противника, сообщило министерство обороны РФ в пятницу.

"Сегодня ночью Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу", - сказано в сообщении Минобороны.

"Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке.

Также сообщается, что за неделю нанесены массированный и пять групповых ударов, поражены предприятия ВПК Украины и обеспечивавшие их работу объекты энергетики.

"В течение недели нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военной промышленности и обеспечивавшие их работу объекты энергетики Украины, железнодорожная транспортная инфраструктура, используемая для перевозок вооружения и военной техники ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, удары были также нанесены по военным аэродромам, складам боеприпасов, цехам сборки, местам хранения безэкипажных катеров и беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений.