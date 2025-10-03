За неделю группировки "Запад", "Южная" и "Восток" взяли под контроль 7 населенных пунктов в зоне СВО

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Запад" продвинулись вглубь обороны ВСУ, за неделю взяли под контроль три населенных пункта в ДНР, под контроль группировок "Южная" и "Восток" перешли четыре населенных пункта, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"Подразделения группировки войск "Запад" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Кировск, Шандриголово и Дерилово Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

По словам военных, в течение недели под контроль "Южной" группировки войск перешли населенные пункты Майское и Северск Малый в ДНР.

"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Освобождены населенные пункты Степовое и Вербовое Днепропетровской области", - сообщили в ведомстве.