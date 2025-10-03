Половина территории России уже покрыта снегом

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Снегом на данный момент покрыто около 50% территории страны, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На Дальнем Востоке уже есть снежный покров, даже на юге он устанавливается. В северных регионах Сибирского федерального округа. Если оценить, то около 50% территории страны покрыто снегом", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.

Вильфанд отметил, что это характеристика зимней погоды. "Мы, находясь на европейской части страны, не очень понимаем, когда же наступает зима. А вот уже снег лежит", - добавил он.