Московская полиция выдворила из РФ с начала года более 450 незаконных мигрантов

Решения о выдворения приняты в отношении около 1,4 тыс. иностранцев

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Столичные полицейские приняли решение о выдворении из РФ за различные правонарушения незаконно находящихся в стране 1,4 тыс. иностранных граждан, треть из них уже депортированы, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

"В результате в отношении около 1,4 тыс. иностранных граждан приняты решения о выдворении, а депортировано более 450 иностранных граждан указанных категорий", - говорится в сообщении главка.

С начала года, по данным полиции, в Москве выявили свыше 240 граждан, находившихся в розыске за совершение различных преступлений, в том числе тяжких, 430 - страдающих опасными заболеваниями, 100 - въехавших в Россию по поддельным документам.

Кроме того, за прошедший период в отношении 32 человек были приняты решения о прекращении российского гражданства. "При этом 20 таких фактов связаны с совершением особо тяжких преступлений, таких как убийство, похищение человека, насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ или с причинением ущерба национальной безопасности", - отметили в управлении.

"В части реализации административного законодательства выявлено свыше 58 тыс. правонарушений в сфере миграции, из них большая часть (15 тыс. фактов) - нарушения иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания), количество нарушений правил привлечения иностранных граждан или лиц без гражданства к трудовой деятельности составило свыше 5 тыс.", - сообщили в ГУ МВД.

Также полицейские выявили 3,7 тыс. фактов фиктивной постановки иностранцев на учет по подложным документам.

Всего за истекший период года направлено в суд свыше 2,4 тыс. уголовных дел о незаконной легализации иностранцев, 170 уголовных дел об организации незаконной миграции, 29 - по статье 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина по месту пребывания или по месту жительства) и 2,2 тыс. - по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания).

По данным полиции, 570 участников госпрограммы по переселению соотечественников получили статус репатрианта и около 3 тыс. граждан получили разрешения на временное проживание, из них более 2 тыс. - в связи с обучением в московских вузах.

"Также 344 иностранных гражданина, которые разделяют традиционные духовно-нравственные ценности и покинувшие государства, активно продвигающие радикальную неолиберальную повестку, воспользовались упрощенным порядком приема в гражданство РФ в соответствии с указом президента", - резюмировали в управлении.

