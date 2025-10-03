Обвиняемых во взятке за помощь с арендой земли Минобороны арестовали в Петербурге

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Петроградский районный суд Петербурга арестовал двоих фигурантов дела о взятке за аренду земли Минобороны в Кронштадте, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов северной столицы.

Под стражу до 30 ноября заключены Евгений Григорькин, обвиняемый в получение взятки, и Роман Селезнев, которому вменяют посредничество.

По версии следствия, в апреле прошлого года Григорькин предложил знакомому, имени которого пресс-служба не называет, за взятку в 15 млн рублей помочь получить в аренду на пять лет ведомственный земельный участок в Кронштадте и договориться с сотрудниками Минобороны о заключении такого договора. Мужчина согласился. С июня 2024 года по сентябрь 2025-го Григорькин получил через посредника более 3 млн рублей.

В сентябре текущего года неназванный взяткодатель обратился в ФСБ. Передача оставшейся части незаконного вознаграждения происходила под контролем сотрудников правоохранительных органов. 2 октября Григорькин и Селезнев были задержаны.

По информации пресс-службы судов, вину фигуранты не признают.