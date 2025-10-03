РКН ответил на опасения в связи с требованием бота для каналов более 10 тыс. подписчиков

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) сообщил, что при использовании специализированного телеграм-бота для регистрации и маркировки каналов с аудиторией более 10 тыс. пользователей риск потери прав другими администраторами или удаления канала отсутствует.

"Бот принадлежит социальной сети Telegram и создан в целях исполнения российского законодательства. Начал работу в апреле 2025 года. Более 3 тыс. каналов прошли процедуру регистрации через бот", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в пятницу.

В РКН отметили, что бот не может отнять права у других администраторов или удалить канал.

"При добавлении бота в качестве администратора нужно предоставить ему только два права: "Изменение профиля канала" и "Добавление подписчиков". Другие права боту предоставлять не нужно. Он не может отнять права у владельца, других администраторов или удалить канал", - говорится в сообщении.

Блогеры должны подтверждать права владельца страницы в Telegram через бота, сообщили в ведомстве.

Там напомнили, что согласно пункту 7 Правил предоставления пользователем соцсети, объем аудитории персональной страницы которого составляет более 10 тыс. пользователей, сведений, позволяющих его идентифицировать (постановление правительства РФ 28 декабря 2024 года № 1963), владелец страницы должен в течение трех рабочих дней передать присвоенный на "Госуслугах" номер заявления (сообщается заявителю после подачи заявления) в специализированный сервис. Это касается "ВКонтакте", "Одноклассников", Дзена, Rutube и Telegram, уточнили в РКН.

"Чтобы бот мог присвоить каналу отметку "А+", владелец должен предоставить ему права на добавление участников канала (чтобы видеть количественные показатели аудитории канала - более 10 тыс.) и изменение профиля канала (для проставления знака "А+")", - говорится в сообщении.

РКН обращает внимание, что требование предоставлять права администратора касается не только новых каналов, но и зарегистрированных ранее.

"Для получения маркера "А+" Telegram-каналы, которые уже были зарегистрированы в Перечне, должны пройти процедуру верификации через бота. Для этого достаточно указать номер заявления, полученный при первоначальной регистрации. Новое заявление на портале "Госуслуги" подавать не нужно", - пояснили в пресс-службе ведомства.

В пятницу РКН сообщил, что после подачи заявления на регистрацию в реестре РКН через портал Госуслуг необходимо обязательно из своего аккаунта в Telegram запустить специальный бот, которому, согласно приложенной инструкции, необходимо предоставить права администратора канала. "Это единственный способ подтверждения для Telegram владения вами регистрируемым каналом. После запуска бота полученный на Госуслугах номер регистрации сверяется с введенным в бот. Другой процедуры подтверждения владения каналом в этой социальной сети нет. Если вы пропустите этот шаг, заявление вернется с формальным признаком отказа. Тогда придется пройти регистрацию повторно", - предупредили в ведомстве.

9 апреля РКН сообщил, что в мессенджере Telegram начал работать бот @Trustchannelbot, который позволяет блогерам с аудиторией более 10 тыс. подписчиков получить маркировку "А+".

С 1 ноября 2024 года у владельцев страниц с аудиторией более 10 тыс. пользователей появилась возможность через "Госуслуги" подать данные о себе в РКН, с 1 января 2025 года требования о регистрации таких страниц стали обязательными. На незарегистрированных страницах запрещено распространять рекламу, собирать донаты на свою деятельность, а другие пользователи соцсети не вправе репостить с них информацию.