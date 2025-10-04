Атака БПЛА отражена в Ростовской области

Три хутора остались без света

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о нейтрализации БПЛА над регионом, в трех хуторах отключена подача электричества из-за повреждения ЛЭП.

"Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Новошахтинске, Каменском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районе. Люди не пострадали (...) Из-за повреждения ЛЭП отключена подача электроэнергии в хуторах Терновской, Маньковский и Сидоровский", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Также в Чертковском районе после падения фрагментов БПЛА загорелась трава в поле, пожар потушен на площади 600 кв. м, добавил губернатор.