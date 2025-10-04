Четыре БПЛА сбито над тремя округами Калужской области

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о четырех сбитых БПЛА над территориями Боровского, Кировского и Хвастовичского муниципальных округов.

"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 4 БПЛА над территориями Боровского, Кировского и Хвастовичского муниципальных округов. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале.