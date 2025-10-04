Володин увидел попытки запугать европейцев в использовании слова "война" их лидерами

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин привлек искусственный интеллект для анализа использования слов "война" и "мир" политиками различных государств.

"Война и мир. В последнее время эти два слова часто употребляются политиками. Учитывая, что сегодня очень активно развивается искусственный интеллект, с его помощью проанализировал риторику государственных деятелей, депутатов разных континентов и стран: где звучат эти слова и каких больше. Как оказалось, о мире преимущественно говорят в государствах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки, в Китае и Индии", - написал Володин в соцсетях.

По его словам, чаще говорит о войне - руководство большинства европейских стран и Евросоюза.

"Особенно преуспели в этом в Англии, Польше, Франции, Германии. В США военная риторика преобладает, но вместе с этим звучит и тема мира. Складывается впечатление: лидеры европейских государств и Евросоюза - фон дер Ляйен, Каллас, Стармер, Навроцкий, Макрон, Мерц и примкнувшие к ним сателлиты из Прибалтики, - втянув себя и других в войну на Украине для самосохранения во власти, пытаются запугать население своих стран", - отметил председатель Госдумы.

В этой связи, правильно было бы европейским политикам услышать слова президента Владимира Путина, сказанные на заседании дискуссионного клуба "Валдай", считает Володин.