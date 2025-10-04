Два микрорайона Екатеринбурга частично обесточены из-за повреждения ЛЭП

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Электроснабжение двух крупных микрорайонов в Екатеринбурге нарушено после повреждения высоковольтной линии электропередачи, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Россети Урал".

"Сегодня в результате несанкционированных действий строительной организации произошло повреждение линии электропередачи 110 кВ. В результате частично без электроснабжения остались жители и социальные объекты в двух микрорайонах Екатеринбурга - Уралмаша и Эльмаша", - отметили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, специалисты "Россети Урал" находятся на месте, стягивается необходимая спецтехника для ликвидации технологического нарушения.

"В ближайшее время по резервным схемам будет восстановлено электроснабжение социальных объектов", - добавили в компании.

Планируется, что полностью электроснабжение будет восстановлено до конца дня, поскольку "требуется проведение ремонтных работ по восстановлению провода на энергообъекте".