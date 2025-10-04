Пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Тверской области

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Авария с участием машины скорой помощи произошла вечером в субботу на федеральной трассе М-9 "Балтия" в Тверской области, сообщает пресс-служба УМВД региона.

По предварительной информации, на 229 км трассы М-9 Ржевского муниципального округа столкнулись автомобиль скорой медпомощи и "Хендай Соната". Пострадали пять человек: водители автомобилей, а также два пассажира скорой и пассажирка иномарки.