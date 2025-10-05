Поиск

Ряд услуг по газоснабжению переведен в электронный вид

Ряд услуг по газоснабжению переведен в электронный вид
Фото: ThomasRosenthal.de/ullstein bild via Getty Images

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило постановление о переводе ряда услуг по газификации и газоснабжению в электронный вид, сообщает пресс-служба кабинета министров.

С 1 марта 2026 года граждане смогут заключать договоры на поставку газа и на техническое обслуживание соответствующего оборудования в электронном виде. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Заключить такие договоры можно будет через портал госуслуг, портал региональных услуг или на сайте газоснабжающей организации. При этом сохраняется возможность заключения договоров в бумажном виде или электронном виде в офисе газоснабжающей организации или многофункциональном центре предоставления госуслуг.

При самостоятельном заключении договоров через портал государственных или региональных услуг или сайт газоснабжающей организации гражданину необходимо будет использовать простую, усиленную неквалифицированную или усиленную квалифицированную электронную подпись.

До сих пор в электронном виде можно было оформить заявку на подключение к газоснабжению, которая была начальной стадией процедуры подключения. Новый документ позволит сделать услугу комплексной и в дальнейшем реализовывать ее по принципу "одного окна". Процедура подключения станет более понятной и быстрой для граждан, а перевод двух услуг в электронный вид снизит административную нагрузку на газоснабжающие организации, ожидают разработчики инициативы.

Михаил Мишустин правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Обрушение горной породы произошло на шахте в Кузбассе

За ночь над регионами России нейтрализовано 32 беспилотника ВСУ

Что произошло за день: суббота, 4 октября

Электроснабжение полностью восстановлено в Екатеринбурге

Четыре человека пострадали в Белгороде из-за атаки ВСУ

Роспотребнадзор запросил данные о вспышке энтеровируса в турецком отеле

Роспотребнадзор запросил данные о вспышке энтеровируса в турецком отеле

Один турист погиб, второй в тяжелом состоянии на вулкане Вилючинский на Камчатке

Один турист погиб, второй в тяжелом состоянии на вулкане Вилючинский на Камчатке

Губернатор сообщил о массированной атаке БПЛА на Белгород и пригород

Два микрорайона Екатеринбурга частично обесточены из-за повреждения ЛЭП

РФ вводит пошлину на экспорт масличного льна и региональные квоты на вывоз кукурузы

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2416 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7283 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });