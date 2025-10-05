Ряд услуг по газоснабжению переведен в электронный вид

Фото: ThomasRosenthal.de/ullstein bild via Getty Images

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило постановление о переводе ряда услуг по газификации и газоснабжению в электронный вид, сообщает пресс-служба кабинета министров.

С 1 марта 2026 года граждане смогут заключать договоры на поставку газа и на техническое обслуживание соответствующего оборудования в электронном виде. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Заключить такие договоры можно будет через портал госуслуг, портал региональных услуг или на сайте газоснабжающей организации. При этом сохраняется возможность заключения договоров в бумажном виде или электронном виде в офисе газоснабжающей организации или многофункциональном центре предоставления госуслуг.

При самостоятельном заключении договоров через портал государственных или региональных услуг или сайт газоснабжающей организации гражданину необходимо будет использовать простую, усиленную неквалифицированную или усиленную квалифицированную электронную подпись.

До сих пор в электронном виде можно было оформить заявку на подключение к газоснабжению, которая была начальной стадией процедуры подключения. Новый документ позволит сделать услугу комплексной и в дальнейшем реализовывать ее по принципу "одного окна". Процедура подключения станет более понятной и быстрой для граждан, а перевод двух услуг в электронный вид снизит административную нагрузку на газоснабжающие организации, ожидают разработчики инициативы.